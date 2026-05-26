— PSG-Arsenal : Paris jouera la finale de Ligue des champions avec son maillot domicile

Le Paris Saint-Germain disputera la finale de la Ligue des champions face à Arsenal avec son maillot domicile 2025-2026. Pour le rendez-vous européen de samedi 30 mai à Budapest, les joueurs de Luis Enrique porteront donc la tunique bleu marine du club, marquée par la bande centrale rouge de style Hechter, plutôt qu’un maillot extérieur ou une nouvelle tenue de la saison suivante.

Un choix d’identité avant une finale XXL

Ce choix n’est pas anodin. Le PSG arrive en finale dans la peau du tenant du titre et peut réaliser un exploit rare : conserver la Ligue des champions. Paris vise à devenir seulement le deuxième club de l’ère moderne de la compétition à réussir un doublé consécutif, après le Real Madrid entre 2016 et 2018.

Le club parisien jouera cette finale contre Arsenal à la Puskás Aréna de Budapest. Le coup d’envoi est prévu à 18h, un horaire plus précoce que les finales récentes, voulu par l’UEFA pour améliorer l’organisation autour du match.

Arsenal en rouge et blanc

En face, Arsenal devrait lui aussi évoluer avec son maillot domicile, rouge et blanc. Le club londonien, finaliste malheureux en 2006, disputera seulement la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. Les Gunners porteront leur tenue traditionnelle, malgré leur statut d’équipe “extérieure” pour cette affiche. Cette configuration offrira donc une finale très lisible visuellement : Paris en bleu marine et rouge, Arsenal en rouge et blanc.

Une affiche chargée de symboles

Cette finale PSG-Arsenal oppose deux trajectoires fortes. Paris veut confirmer son nouveau statut européen après son sacre de 2025. Arsenal, de son côté, vise le premier titre de Ligue des champions de son histoire et pourrait devenir le 25e club à soulever le trophée.

Les deux équipes se connaissent déjà bien sur la scène européenne, avec sept confrontations entre Paris et Arsenal en compétitions européennes, avec un bilan parfaitement équilibré : deux victoires parisiennes, deux victoires londoniennes et trois matchs nuls. À noter quand même que la saison dernière, en demi-finale, Paris l’avait emporté à la fois à l’aller et au retour. Jamais deux sans trois ? Réponse samedi. ￼