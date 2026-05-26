— Coupe du Monde 2026 : plus de peur que de mal pour Lionel Messi

L’Argentine peut souffler. Sorti par précaution dimanche lors du match entre l’Inter Miami et Philadelphia, Lionel Messi a passé des examens médicaux complémentaires. Le diagnostic est désormais connu : le capitaine de l’Albiceleste souffre d’une surcharge liée à une fatigue musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche.

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, cette alerte avait forcément suscité de l’inquiétude autour du numéro 10 argentin. Mais les nouvelles sont rassurantes. Aucune blessure grave n’a été annoncée et son retour à l’activité dépendra de son évolution clinique et fonctionnelle.

Miami temporise, l’Argentine respire

Lionel Messi avait quitté la pelouse dimanche lors de la rencontre de MLS face au Philadelphia Union, en raison d’un malaise physique. Le club floridien a rapidement opté pour la prudence, alors que son capitaine enchaîne les efforts à l’approche d’un été capital. À 38 ans, Messi reste l’atout de l’Argentine, tenante du titre mondial et attendue au tournant lors du Mondial 2026. Son état physique sera donc scruté de près dans les prochaines semaines, aussi bien par l’Inter Miami que par le staff de la sélection.

Un retour avec l’Inter Miami incertain

La priorité semble désormais d’éviter tout risque avant la Coupe du Monde. Même si la durée exacte de son absence n’a pas été fixée, Messi pourrait ne plus rejouer avec l’Inter Miami dans l’immédiat. Son calendrier dépendra de l’évolution de sa gêne musculaire et de la réponse de son corps lors de la reprise progressive. Le club américain n’a pas communiqué de date de retour précise. Cette prudence laisse penser que l’Argentin sera ménagé jusqu’à ce que tous les signaux soient au vert.