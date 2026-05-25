— Bruno Genesio quitte officiellement le LOSC

C’est désormais officiel : Bruno Genesio ne sera plus l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. En fin de contrat avec Lille, le technicien français ne prolongera pas son aventure sur le banc des Dogues. Le club nordiste a annoncé ce lundi la fin de sa collaboration avec son entraîneur, arrivé en 2024. Genesio ira donc au bout de son engagement initial, sans poursuivre au-delà.

Une prolongation encore évoquée récemment

Il y a quelques jours encore, l’hypothèse d’une prolongation semblait ouverte. Interrogé sur son avenir, Bruno Genesio avait laissé entendre que toutes les options restaient possibles, affirmant que « tout est envisageable ».Mais la décision est désormais actée. Le club repartira avec un nouvel entraîneur pour préparer la saison prochaine.

Le LOSC doit désormais préparer l’après-Genesio

Avec cette annonce, Lille entre dans une phase importante de son intersaison. Le club, qualifié en Ligue des. Happions fort de sa troisième place en championnat, va devoir désigner un nouveau responsable technique capable de poursuivre le projet sportif et de préparer rapidement la reprise.