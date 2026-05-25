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Bruno Genesio quitte officiellement le LOSC

25 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
— Bruno Genesio quitte officiellement le LOSC
Bruno Genesio quitte officiellement le LOSC

C’est désormais officiel : Bruno Genesio ne sera plus l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. En fin de contrat avec Lille, le technicien français ne prolongera pas son aventure sur le banc des Dogues. Le club nordiste a annoncé ce lundi la fin de sa collaboration avec son entraîneur, arrivé en 2024. Genesio ira donc au bout de son engagement initial, sans poursuivre au-delà.

Une prolongation encore évoquée récemment

Il y a quelques jours encore, l’hypothèse d’une prolongation semblait ouverte. Interrogé sur son avenir, Bruno Genesio avait laissé entendre que toutes les options restaient possibles, affirmant que « tout est envisageable ».Mais la décision est désormais actée. Le club repartira avec un nouvel entraîneur pour préparer la saison prochaine.

Le LOSC doit désormais préparer l’après-Genesio

Avec cette annonce, Lille entre dans une phase importante de son intersaison. Le club, qualifié en Ligue des. Happions fort de sa troisième place en championnat, va devoir désigner un nouveau responsable technique capable de poursuivre le projet sportif et de préparer rapidement la reprise.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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