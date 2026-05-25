— Espagne : aucun joueur du Real Madrid sélectionné pour la Coupe du monde, une première

C’est le grand enseignement de la liste de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 : aucun joueur du Real Madrid n’a été retenu. Une absence totale qui constitue une première dans l’histoire de la sélection espagnole. Club central du football espagnol, habitué à fournir des cadres à la Roja, le Real Madrid ne comptera donc aucun représentant dans le groupe appelé pour le Mondial. Ce choix marque une rupture symbolique forte et donne une lecture particulière à cette liste.

Lamine Yamal et Nico Williams bien présents malgré leurs blessures

Malgré leurs pépins physiques, Lamine Yamal et Nico Williams figurent bien dans le groupe espagnol. Les deux ailiers de la Roja, attendus comme des armes majeures dans le secteur offensif, ont été retenus pour disputer la Coupe du monde 2026. Leur présence confirme la volonté du sélectionneur de s’appuyer sur des profils capables de faire la différence par la vitesse, le dribble et la percussion. Leur état physique sera toutefois surveillé de près avant le début de la compétition.

Merino rétabli, Fabian Ruiz aussi du voyage

Au milieu de terrain, Mikel Merino fait son retour dans le groupe après avoir été rétabli. Son profil apporte de l’impact, de la maîtrise et de l’équilibre dans l’entrejeu espagnol. Fabian Ruiz est lui aussi sélectionné. Le joueur du Paris Saint-Germain accompagnera la Roja au Mondial, confirmant sa place dans les plans espagnols.

Voici la liste complète de l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde 2026 :

Gardiens

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal FC)

Joan Garcia (FC Barcelona)

Défenseurs

Pedro Porro (Tottenham Hotspur)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Marc Pubill (Atlético de Madrid)

Eric Garcia (FC Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea FC)

Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen)

Milieux

Rodrigo Hernández (Manchester City FC)

Martín Zubimendi (Arsenal FC)

Pedri González (FC Barcelona)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

Mikel Merino (Arsenal FC)

Pablo Páez “Gavi” (FC Barcelona)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Attaquants

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Ferran Torres (FC Barcelona)

Borja Iglesias (RC Celta)

Dani Olmo (FC Barcelona)

Víctor Muñoz (CA Osasuna)

Nico Williams (Athletic Club)

Yeremy Pino (Crystal Palace FC)