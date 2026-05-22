— Coupe de France : les parents de Christophe Gleizes, détenu en Algérie, donnent le coup d’envoi

La finale de la Coupe de France entre Lens et Nice a débuté par une scène hautement symbolique au Stade de France. Les parents de Christophe Gleizes, journaliste français détenu en Algérie, ont donné le coup d’envoi fictif de la rencontre, organisée par la Fédération française de football.

Christophe Gleizes, journaliste français détenu en Algérie

Pour rappel, Christophe Gleizes est un journaliste sportif français. Il est détenu en Algérie après avoir été condamné à une lourde peine de prison dans le cadre d’un dossier lié à son travail journalistique. Son cas suscite une mobilisation en France, notamment dans les milieux du journalisme, du sport et de la défense de la liberté d’informer. Le choix de l’associer à la finale de la Coupe de France donne une forte visibilité à sa situation.

Sa mère et son beau-père sur la pelouse

Le coup d’envoi fictif a été donné par sa mère, Sylvie Godard, et son beau-père, Francis Godard. À travers eux, c’est l’appel à la libération de Christophe Gleizes qui a été porté dans l’enceinte du Stade de France. À travers eux, c’est l’appel à la libération de Christophe Gleizes qui a été porté dans l’enceinte du Stade de France. Souhaitons que ce message aboutisse à sa libération le plus rapidement possible…