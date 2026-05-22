— Le PSG remporte la Coupe Gambardella face à Montpellier, 35 ans après son premier sacre

Le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe Gambardella en battant Montpellier 3-2, vendredi, au Stade de France. Ce succès met fin à une longue attente pour le club parisien, qui n’avait plus gagné cette compétition depuis 1991. Réduit à dix au cours de la rencontre, le PSG a tout de même réussi à s’imposer dans le temps additionnel. Les U19 parisiens décrochent ainsi la deuxième Coupe Gambardella de l’histoire du club, après cinq finales disputées.

Mathis Jangeal décisif dans la victoire parisienne

Le grand artisan du succès parisien se nomme Mathis Jangeal. Âgé de 18 ans et déjà apparu avec le groupe professionnel, l’attaquant a été impliqué sur les trois buts de son équipe. Auteur d’un doublé, il a également délivré une passe décisive. Son influence offensive a permis au PSG de prendre le dessus dans une finale serrée, face à une équipe montpelliéraine accrocheuse jusqu’au bout.

Une victoire obtenue malgré l’infériorité numérique

Le PSG a dû terminer la rencontre à dix, mais cette infériorité numérique n’a pas empêché les jeunes Parisiens de continuer à attaquer. Durant une fin de match tendue, ils ont trouvé les ressources nécessaires pour inscrire le but décisif dans le temps additionnel. Cette victoire montré la force mentale d’un groupe capable de rester dangereux même dans un contexte défavorable.

Montpellier échoue encore en finale

Montpellier s’incline 3-2 et manque l’occasion de remporter une quatrième Coupe Gambardella. Le club héraultais disputait une nouvelle finale dans cette compétition, mais n’a pas réussi à faire basculer le match en sa faveur. Malgré deux buts inscrits, Montpellier a été dépassé par l’efficacité parisienne dans les moments clés.

Un parcours offensif impressionnant du PSG

Le PSG a réalisé un parcours très prolifique dans cette édition. Les jeunes Parisiens ont inscrit 31 buts en 7 matches, soit une moyenne de 4,4 buts par rencontre. Avant cette finale, ils avaient notamment marqué les esprits avec un large succès 8-0 contre Chartres au sixième tour, puis une victoire 5-0 face au Mans en seizièmes de finale.

Un succès important pour la formation parisienne

Ce titre valorise le travail de formation mené au sein du club. L’équipe U19 est entraînée par Thomas Leysalles, 41 ans, présent depuis dix ans dans l’encadrement des jeunes du PSG. La victoire en Coupe Gambardella confirme la qualité de cette génération parisienne et donne un relief particulier au projet de formation du club : 35 ans après son premier sacre, le PSG retrouve enfin le sommet dans cette compétition nationale de référence pour les jeunes joueurs.