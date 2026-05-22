Washington voit des “progrès” avec l’Iran, mais Rubio prévient : “Nous n’y sommes pas encore”

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que des avancées avaient été réalisées dans les discussions entre les États-Unis et l’Iran, tout en soulignant que les négociations restaient loin d’un accord définitif.

S’exprimant à l’issue d’une réunion des ministres de l’OTAN en Suède, Rubio a affirmé que les efforts diplomatiques progressaient, mais que plusieurs points sensibles continuaient de bloquer les discussions. « Des progrès ont été réalisés (…) mais nous n’y sommes pas encore », a-t-il déclaré devant la presse.

Les négociations portent notamment sur le programme nucléaire iranien et sur la situation dans le détroit d’Ormuz, un passage stratégique dont la fermeture depuis le début du conflit a provoqué de fortes tensions sur les marchés énergétiques mondiaux.

Washington et Téhéran restent en désaccord sur le devenir des stocks d’uranium enrichi iraniens ainsi que sur les garanties de sécurité autour du détroit, par lequel transite une part essentielle des exportations mondiales de pétrole et de gaz.

En parallèle, plusieurs pays de la région tentent de jouer les médiateurs. Le Pakistan poursuit des échanges diplomatiques avec les deux camps, tandis que le Qatar a envoyé une délégation à Téhéran afin de contribuer à débloquer les principaux points de friction.

Ces efforts diplomatiques sont suivis de près par les marchés financiers internationaux. Les prix du pétrole ont fortement progressé ces dernières semaines, tandis que le dollar américain s’est rapproché de son plus haut niveau depuis six semaines dans un climat d’incertitude géopolitique.

Marco Rubio a également reconnu la difficulté des discussions avec les responsables iraniens, évoquant des interlocuteurs « très difficiles », tout en affirmant espérer qu’un accord puisse finalement être trouvé afin d’éviter une aggravation du conflit et de ses conséquences économiques mondiales.