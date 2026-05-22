Au Japon, des personnages de manga utilisés pour faciliter les consultations psychologiques

Des chercheurs japonais expérimentent actuellement une nouvelle forme d’accompagnement psychologique utilisant les codes des anime et des mangas pour aider des jeunes souffrant de dépression ou d’anxiété. Cette étude pilote, menée à l’Université de Yokohama, repose sur des consultations en ligne où les thérapeutes apparaissent sous la forme d’avatars inspirés de personnages d’animation japonaise.

Pendant six mois, une vingtaine de participants âgés de 18 à 29 ans présentant des symptômes dépressifs ont suivi ce programme expérimental. Les chercheurs souhaitent déterminer si l’utilisation d’univers visuels familiers aux jeunes générations peut faciliter la communication avec les professionnels de santé mentale et réduire les difficultés à demander de l’aide.

Des personnages inspirés des mangas pour faciliter les échanges

Six avatars différents ont été spécialement créés pour cette étude. Chaque personnage possède une personnalité, un style visuel et des traits psychologiques particuliers inspirés des archétypes des mangas japonais. Certains incarnent par exemple des profils associés à l’anxiété, aux traumatismes ou aux troubles bipolaires.

Les chercheurs estiment que cette approche pourrait aider certains patients à se sentir plus à l’aise lors des consultations psychologiques. L’expérimentation analyse également plusieurs indicateurs comme le sommeil ou la fréquence cardiaque afin d’évaluer l’impact potentiel de cette méthode sur les symptômes de la dépression.