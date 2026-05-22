Les autorités iraniennes intensifient leurs efforts de communication pour projeter une image d’unité nationale et de résistance, malgré des tensions internes persistantes et une situation économique fragilisée par la guerre et les sanctions.

À Téhéran, les rues sont couvertes d’affiches vantant l’unité du pays et une supposée victoire face à une puissance mondiale. Ces campagnes interviennent quelques mois après des périodes de répression violente de manifestations et dans un contexte de difficultés économiques croissantes.

Selon des informations rapportées, les autorités ont également mis en place des initiatives publiques à forte charge symbolique, comme des mariages de masse à thème militaire ou encore des séances d’entraînement au tir organisées dans certaines mosquées, destinées à renforcer l’image d’un pays mobilisé.

Cette nouvelle stratégie de communication marque une évolution par rapport aux messages traditionnellement centrés sur l’idéologie religieuse révolutionnaire. Les autorités semblent désormais privilégier des thèmes nationalistes plus larges, visant à toucher une population plus diverse.

D’après plusieurs analystes, cette approche traduit la volonté du régime de reconstruire un récit fédérateur, alors que l’idéologie initiale de la République islamique perdrait de son influence dans une partie de la société iranienne.

Le spécialiste de l’Iran à l’International Crisis Group, International Crisis Group, souligne que ce repositionnement vise à mobiliser la population autour d’une identité nationale plutôt que strictement religieuse, dans un contexte de désillusion croissante.

Malgré ces efforts, de nombreux observateurs restent sceptiques quant à la capacité de cette propagande à convaincre durablement une population confrontée à des difficultés économiques importantes et à une inflation persistante.

Parallèlement, l’Iran continue d’afficher une certaine capacité de résistance sur le plan géopolitique, notamment dans les tensions liées au détroit d’Ormuz, mais reste confronté à des fragilités internes qui pourraient peser sur sa stabilité à moyen terme.