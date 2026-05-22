Grèce : la mère d’une victime du drame ferroviaire de Tempi lance un parti politique contre la corruption et pour la transparence

En Grèce, Maria Karystianou, devenue une figure centrale du combat pour la justice après la catastrophe ferroviaire de Tempi en 2023, a annoncé la création de son propre parti politique, baptisé « Espoir pour la démocratie », lors d’un événement organisé à Thessalonique.

Médecin de profession, elle a perdu sa fille dans le pire accident ferroviaire de l’histoire récente du pays, qui a fait 57 morts en février 2023. Depuis, elle s’est imposée comme l’une des principales voix réclamant des comptes et des réformes profondes dans le système ferroviaire grec.

Le nouveau parti politique entend se concentrer sur plusieurs priorités, notamment l’amélioration de la sécurité des transports, la lutte contre la corruption et le renforcement de la transparence dans la gestion publique. Il se présente comme une réponse à la défiance croissante envers la classe politique traditionnelle.

Maria Karystianou s’est fait connaître ces dernières années en mobilisant largement l’opinion publique. Elle a notamment contribué à organiser de grandes manifestations rassemblant des centaines de milliers de personnes à travers le pays, réclamant justice pour les victimes du drame de Tempi.

L’accident fait actuellement l’objet d’un procès impliquant 36 personnes, parmi lesquelles d’anciens responsables ferroviaires et gestionnaires d’exploitation. Les accusations vont de la négligence ayant entraîné des décès à l’homicide involontaire et aux blessures graves.

Aucun responsable politique n’a été inculpé à ce stade, ce qui alimente la colère des familles de victimes et les accusations de dissimulation, que le gouvernement grec réfute fermement.

Alors que la Grèce se prépare à des échéances électorales dans l’année à venir, les sondages suggèrent que le nouveau parti pourrait réussir à entrer au Parlement, dans un contexte de fragmentation de l’opposition et de mécontentement croissant envers le gouvernement du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.