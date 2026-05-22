Le Pakistan tente une médiation entre Washington et Téhéran alors que les tensions s’aggravent

Le Pakistan cherche à favoriser une avancée dans les discussions entre les États-Unis et l’Iran, alors que les désaccords persistent sur des points clés du dossier nucléaire et que les tensions géopolitiques continuent d’influencer les marchés mondiaux de l’énergie.

Selon des médias iraniens, le ministre pakistanais de l’Intérieur, Syed Mohsin Naqvi, a rencontré à Téhéran le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi afin d’échanger sur des propositions visant à mettre fin aux tensions entre l’Iran et les États-Unis.

Ces discussions interviennent alors que Washington et Téhéran restent en désaccord sur plusieurs points sensibles, notamment le niveau des stocks d’uranium enrichi détenus par l’Iran et les règles de navigation dans le détroit d’Ormuz, une zone stratégique pour le transport mondial de pétrole.

Le Pakistan joue un rôle de médiateur discret dans ce dossier, en transmettant des messages entre les deux parties et en tentant de rapprocher les positions dans un contexte diplomatique particulièrement tendu.

Les négociations en cours sont suivies de près par les marchés financiers internationaux, alors que les prix du pétrole ont récemment augmenté et que le dollar américain s’est apprécié, porté par les incertitudes entourant l’évolution du conflit et des discussions diplomatiques.

Cette initiative intervient dans un climat régional déjà fragile, marqué par des tensions persistantes au Moyen-Orient et par les conséquences économiques potentielles d’une escalade du conflit sur les flux énergétiques mondiaux.

Aucune avancée concrète n’a pour l’instant été confirmée, mais les échanges diplomatiques se poursuivent, laissant entrevoir une possible reprise du dialogue entre les parties concernées.