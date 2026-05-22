— Kyle Busch, légende de là NASCAR, est mort à 41 ans

Kyle Busch, double champion de la NASCAR Cup Series, est mort à l’âge de 41 ans après avoir été hospitalisé pour une grave maladie. Une disparition qui survient quelques heures après l’annonce de son forfait pour le Coca-Cola 600, prévu ce week-end au Charlotte Motor Speedway. La cause précise de sa mort n’a pas été rendue publique.

Plus tôt dans la journée, sa famille avait indiqué qu’il était pris en charge à l’hôpital et qu’il ne participerait à aucune activité prévue à Charlotte. Kyle Busch devait initialement prendre le volant de la Chevrolet n°8 de Richard Childress Racing pour l’une des courses les plus emblématiques et les plus exigeantes du calendrier NASCAR.

Un choc pour tout le paddock

La nouvelle a immédiatement provoqué une onde de stupeur dans le monde de la NASCAR. Kyle Busch était l’un des noms les plus prestigieux de la discipline. Surnommé “Rowdy”, il incarnait une forme de compétition totale, parfois abrasive, souvent spectaculaire, toujours intensément suivie.

Cette année, il disputait sa 22e saison complète au plus haut niveau. Malgré une période plus difficile chez Richard Childress Racing, Busch restait une figure centrale du championnat, capable d’attirer l’attention à chaque départ, chaque duel, chaque déclaration.

234 victoires, deux titres et une trace immense

Le palmarès de Kyle Busch le place parmi les géants de la NASCAR. Il a remporté deux titres en Cup Series, en 2015 et 2019, ainsi que 63 courses dans la catégorie reine. Au total, il comptait 234 victoires dans les trois séries nationales NASCAR, un record absolu qui résume à lui seul sa longévité, sa polyvalence et son appétit de victoire. Kyle Busch a également marqué les divisions inférieures, avec des succès en Xfinity Series et en Truck Series. Propriétaire d’équipe en Truck Series, il a participé à la formation et à l’émergence de jeunes pilotes, ajoutant à son héritage sportif une dimension de transmission.

Un pilote adoré, contesté, impossible à ignorer

Kyle Busch n’a jamais laissé indifférent. Son style agressif, ses rivalités et son tempérament en ont fait l’un des personnages les plus clivants du paddock. Mais cette intensité faisait aussi partie de sa grandeur : il courait avec une urgence rare, comme si chaque tour devait être arraché. Passé par Hendrick Motorsports, devenu une figure de Joe Gibbs Racing, puis arrivé chez Richard Childress Racing en 2023, Busch a traversé plusieurs époques de la NASCAR sans jamais disparaître du centre de la scène. Son nom restera associé à la vitesse, aux records, aux tensions et à cette capacité unique à transformer une course ordinaire en événement.

Le Coca-Cola 600 maintenu

Le Coca-Cola 600 doit se tenir comme prévu dimanche à Charlotte. Austin Hill a été désigné pour remplacer Kyle Busch au volant de la Chevrolet n°8 de Richard Childress Racing. Ce remplacement, décidé dans l’urgence, se déroulera dans un contexte émotionnel particulièrement lourd pour l’équipe et pour l’ensemble du plateau.