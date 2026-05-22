Huguette Bouchardeau, ancienne ministre et pionnière féministe, est morte à 90 ans

On vient de l’apprendre : Huguette Bouchardeau est morte lundi à l’âge de 90 ans. Femme politique, militante féministe, universitaire, écrivaine et éditrice, elle laisse derrière elle un parcours rare, à la croisée du socialisme, de l’écologie politique et des combats pour les droits des femmes. Son décès a été annoncé jeudi par le Parti socialiste.

Un engagement précoce

Née le 1er juin 1935 à Saint-Étienne, Huguette Bouchardeau, née Briaut, a grandi dans une famille modeste avant de s’engager très tôt dans le syndicalisme étudiant et enseignant. Agrégée de philosophie, elle a d’abord été professeure, puis universitaire, avant de devenir l’une des voix les plus singulières de la gauche française.

Une femme qui a forcé les portes du pouvoir

En 1979, Huguette Bouchardeau devient secrétaire nationale du Parti socialiste unifié. À une époque où les femmes sont encore très rares à la tête des organisations politiques, cette nomination fait d’elle une pionnière. Elle incarne alors une gauche autogestionnaire, féministe, critique du pouvoir traditionnel et attentive aux nouveaux mouvements sociaux.

Deux ans plus tard, elle se présente à l’élection présidentielle de 1981 sous l’étiquette du PSU. Elle ne recueille qu’un score modeste, mais sa candidature s’inscrit dans un moment important : celui où des femmes commencent à s’imposer dans une compétition politique longtemps verrouillée par les hommes.

Ministre de l’Environnement sous François Mitterrand

Après l’élection de François Mitterrand, Huguette Bouchardeau entre au gouvernement. Elle est nommée secrétaire d’État chargée de l’Environnement en 1983, puis ministre de l’Environnement dans le gouvernement de Laurent Fabius à partir de 1984. Elle occupe cette fonction jusqu’en 1986. Son nom reste attaché à la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983, consacrée à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement. Ce texte a renforcé la place du public dans les décisions susceptibles d’avoir un impact environnemental, bien avant que la participation citoyenne ne devienne un réflexe institutionnel.

Une militante féministe avant tout

Au-delà des mandats, Huguette Bouchardeau a surtout porté une vision : celle d’une société où les femmes ne demandent pas la permission d’exister politiquement. Elle s’est engagée pour la contraception, le droit à l’avortement, la place des femmes dans l’espace public et leur reconnaissance dans l’histoire politique et sociale. Elle dénonçait l’effacement des femmes et refusait qu’elles soient cantonnées à des rôles secondaires dans les partis, les syndicats ou les institutions.

Une carrière après les ministères

Après son passage au gouvernement, Huguette Bouchardeau poursuit son parcours politique comme députée du Doubs, puis maire d’Aigues-Vives, dans le Gard, de 1995 à 2001. Elle prend ensuite ses distances avec la vie politique nationale et se consacre davantage à l’écriture et à l’édition. Elle publie de nombreux ouvrages, notamment sur des figures féminines comme Simone de Beauvoir, Simone Weil ou George Sand. Elle fonde aussi une maison d’édition, prolongeant autrement son combat pour la parole, la mémoire et la transmission.

Le départ d’une pionnière

Huguette Bouchardeau appartenait à cette génération de responsables politiques qui ont fait bouger les lignes sans toujours chercher la lumière. Elle a ouvert des portes dans un monde politique fermé, porté l’écologie à une époque où le sujet restait marginal, et défendu le féminisme quand il était encore trop souvent traité comme une cause secondaire. Sa mort marque la disparition d’une figure discrète mais essentielle de la gauche française : une femme de conviction qui aura passé sa vie à contester les places assignées.