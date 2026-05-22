Samsung promet des primes géantes allant jusqu’à 338.000 dollars à ses salariés des semi-conducteurs

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a conclu un accord provisoire avec les syndicats de sa division semi-conducteurs afin d’éviter une grève de grande ampleur. En échange, les salariés du pôle puces devraient recevoir cette année des bonus moyens estimés à environ 509 millions de wons, soit près de 338.000 dollars par employé.

L’accord a été trouvé après des négociations de dernière minute menées sous médiation gouvernementale, alors qu’un mouvement social de 18 jours devait débuter jeudi. Le dispositif prévoit la création d’un fonds de bonus représentant jusqu’à 12% des bénéfices opérationnels de la division semi-conducteurs : 10,5% versés en actions et 1,5% en numéraire.

L’explosion de l’IA transforme les profits du groupe

Cette envolée des rémunérations s’explique par les résultats spectaculaires de Samsung dans les mémoires et les puces liées à l’intelligence artificielle. La demande mondiale en composants pour centres de données et infrastructures IA a fait bondir les bénéfices du groupe, notamment grâce aux puces mémoire à haute bande passante utilisées dans les serveurs d’IA.

Samsung a récemment annoncé que le bénéfice opérationnel de sa division puces avait été multiplié par près de cinquante sur un an au premier trimestre 2026, atteignant un niveau record. Le groupe affirme déjà ne plus parvenir à suivre la demande de certains clients dans les composants destinés à l’intelligence artificielle.

Un accord qui provoque aussi des tensions internes

Le système de primes prévu doit s’étendre sur dix ans, à condition que la division semi-conducteurs maintienne des niveaux élevés de rentabilité jusqu’en 2035. Mais cet accord provoque aussi des critiques chez certains actionnaires et au sein d’autres branches de Samsung, où les écarts de bonus sont jugés énormes entre salariés des mémoires et employés des divisions déficitaires.

Des groupes d’actionnaires ont déjà menacé d’engager des actions judiciaires contre l’accord, estimant que ces montants n’ont pas été validés selon les procédures prévues par le droit commercial sud-coréen. De leur côté, plusieurs syndicats considèrent que Samsung cherche surtout à éviter une paralysie industrielle au moment où la bataille mondiale des puces IA atteint un niveau inédit.