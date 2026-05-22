Pierre-Emmanuel Barré privé du Prix Humour de la SACD après avoir souhaité la mort de Gabriel Attal et Sophia Aram sur Nova

La Société des auteurs et compositeurs dramatiques a décidé de revenir sur l’attribution de son Prix Humour 2026 à Pierre-Emmanuel Barré. L’humoriste, figure de Radio Nova et chroniqueur dans l’émission La Dernière, devait recevoir cette distinction en juin. La décision a finalement été annulée après une chronique jugée incompatible avec les valeurs de la SACD.

Une chronique du 10 mai qui déclenche la polémique

Le point de bascule remonte au 10 mai, lors d’une chronique diffusée sur Radio Nova dans La Dernière, émission animée par Guillaume Meurice. Pierre-Emmanuel Barré y partait du thème de l’Eurovision avant de viser directement Gabriel Attal puis Sophia Aram, avec des formules très violentes.

Barré souhaite un cancer pour Gabriel Attal et un accident de la route pour Sophia Aram

Dans sa chronique diffusée sur Radio Nova, Pierre-Emmanuel Barré s’en est directement pris à Gabriel Attal et Sophia Aram en tenant des propos évoquant explicitement leur mort. L’humoriste a d’abord ciblé l’ancien Premier ministre en évoquant un cancer du pancréas. Il s’en est pris ensuite à Sophia Aram en imaginant un accident de la route, souhaitant qu’elle devienne daltonienne et traverse au feu rouge. Ces déclarations, présentées sur le ton de l’humour noir, ont été jugées particulièrement choquantes par la SACD, qui a estimé qu’elles dépassaient le cadre de la satire et pouvaient être assimilées à des propos souhaitant la disparition de personnalités publiques.

La SACD fixe une ligne rouge

Dans le courrier adressé à l’humoriste, la SACD explique qu’elle ne peut pas cautionner des propos qu’elle considère comme un « appel à la haine et à la violence », estimant qu’ils sont contraires aux principes d’une société d’auteurs. L’organisme est donc revenu sur une décision qui avait, au départ, fait l’unanimité au sein de son conseil.

Pierre-Emmanuel Barré répond par l’ironie

Pierre-Emmanuel Barré a réagi sur X en publiant le courrier de la SACD, accompagné d’un commentaire bref : « Ah la la la. La cancel culture ». L’humoriste a présenté l’épisode comme un « drame en deux actes », mettant en parallèle l’annonce initiale du prix et son retrait.

Une sanction symbolique, pas une interdiction d’antenne

La décision de la SACD ne concerne pas la diffusion de l’émission ni la présence de Pierre-Emmanuel Barré sur Radio Nova. Elle porte uniquement sur le retrait d’un prix honorifique.

Cette polémique relance une question récurrente : jusqu’où peut aller l’humour lorsqu’il vise des personnalités publiques ? Dans ce dossier, la SACD a tranché en considérant que les propos de Pierre-Emmanuel Barré ne relevaient plus seulement de la provocation satirique, mais franchissaient une limite liée à la violence verbale.