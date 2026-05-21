Nicolas Demorand prépare son retour sur France Inter après six mois d’absence

Le journaliste, éloigné de l’antenne depuis octobre 2024, reviendra cet été avec un podcast sur les maladies mentales avant de retrouver une émission à la rentrée.

Nicolas Demorand fait son retour à Radio France après plus de six mois d’absence. Le matinalier, qui avait quitté l’antenne de France Inter le 16 octobre 2024, doit enregistrer dès ce vendredi 22 mai une série d’émissions dans les locaux de la station publique. Son état de santé, source d’inquiétude pour les auditeurs, s’est nettement amélioré selon Léa Salamé, sa binôme à l’antenne. Elle a confié au Parisien que le journaliste « va mieux », laissant entrevoir un retour progressif mais certain.

Un podcast estival sur les maladies mentales

Le premier projet de Nicolas Demorand prendra la forme d’un podcast consacré aux maladies mentales, prévu pour l’été. Ce format audio permettra au journaliste de traiter un sujet sensible, possiblement en lien avec son propre parcours récent. La station publique mise sur ce retour en douceur avant une réintégration complète à l’antenne. Les modalités précises de ce podcast restent à préciser, mais il marque une étape importante dans le retour du présentateur.

Une nouvelle émission à la rentrée

À partir de septembre, Nicolas Demorand devrait retrouver une émission régulière sur France Inter, dans un format différent de sa matinale habituelle. La direction de la station envisage une formule axée sur la discussion, qui permettrait au journaliste de revenir à l’antenne sans la pression quotidienne du direct matinal. Ce dispositif progressif témoigne de la volonté de Radio France d’accompagner son retour tout en préservant sa santé.