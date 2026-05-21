La Russie déploie des missiles nucléaires lors d’exercices géants sur fond de tensions avec l’OTAN

La Russie a annoncé jeudi avoir lancé des missiles à capacité nucléaire et distribué des munitions nucléaires à certaines unités militaires dans le cadre d’importants exercices stratégiques menés avec le Bélarus. Cette démonstration de force intervient alors que les tensions avec l’OTAN continuent de s’aggraver autour de la guerre en Ukraine et des incidents liés aux drones dans la région de la Baltique.

Selon Moscou, ces manœuvres figurent parmi les plus vastes exercices nucléaires organisés par la Russie ces dernières années. Elles mobilisent environ 64 000 militaires et visent à entraîner les forces armées à la « préparation et à l’utilisation de la force nucléaire en cas d’agression ».

Les exercices se déroulent conjointement avec le Bélarus, proche allié du Kremlin. Des images diffusées par le ministère russe de la Défense montrent notamment des missiles Iskander-M à capacité nucléaire en cours de déploiement sur le territoire biélorusse.

Lors d’une réunion au Kremlin, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que l’usage de l’arme nucléaire devait rester une mesure « exceptionnelle » et de « dernier recours ». Il s’exprimait en présence du président biélorusse Alexandre Loukachenko, du ministre russe de la Défense Andreï Belousov et des plus hauts responsables militaires russes.

Vladimir Poutine a également insisté sur le rôle de la triade nucléaire russo-biélorusse, qu’il considère comme une garantie essentielle de la souveraineté des deux pays face à « l’émergence de nouvelles menaces et de nouveaux risques » dans le monde.

Ces manœuvres interviennent dans un contexte particulièrement tendu entre Moscou et les pays occidentaux. Les incidents militaires et les activités de drones observées en mer Baltique ont renforcé les inquiétudes d’une escalade entre la Russie et l’OTAN, alors que la guerre en Ukraine continue d’alimenter les confrontations diplomatiques et militaires entre les deux camps.