L’Iran refuse de céder son uranium enrichi : une décision qui menace les négociations avec Washington

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a ordonné que le stock d’uranium hautement enrichi de l’Iran reste sur le territoire national, selon deux sources iraniennes de haut rang citées jeudi. Cette décision risque de compliquer davantage les discussions engagées avec les États-Unis dans le cadre des négociations visant à mettre fin au conflit impliquant l’Iran, Israël et Washington.

Selon ces sources, cette directive constitue un durcissement majeur de la position de Téhéran sur l’un des principaux points de désaccord avec les États-Unis. Washington réclame que l’uranium enrichi iranien soit exporté hors du pays dans le cadre d’un éventuel accord de paix et de sécurité régionale.

Des responsables israéliens ont affirmé que le président américain Donald Trump avait assuré Israël qu’un futur accord prévoirait le retrait du stock iranien d’uranium hautement enrichi. Ce matériau est considéré comme sensible car il peut, à un certain niveau d’enrichissement, être utilisé dans la fabrication d’une arme nucléaire.

Depuis plusieurs années, Israël, les États-Unis et plusieurs puissances occidentales accusent l’Iran de chercher à développer l’arme atomique. Ces soupçons reposent notamment sur l’enrichissement d’uranium à 60 %, un niveau très supérieur aux besoins civils et proche du seuil militaire estimé à 90 %. Téhéran continue toutefois de nier toute ambition nucléaire militaire.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a récemment déclaré qu’il ne considérerait pas le conflit comme terminé tant que l’uranium enrichi ne serait pas retiré d’Iran et que les capacités militaires stratégiques de Téhéran, notamment ses missiles balistiques et son soutien à des groupes alliés dans la région, ne seraient pas neutralisés.

Selon les sources iraniennes, les dirigeants du pays considèrent qu’un transfert du stock d’uranium à l’étranger affaiblirait la sécurité nationale et exposerait davantage l’Iran à d’éventuelles attaques américaines ou israéliennes. En Iran, le guide suprême détient le dernier mot sur les grandes décisions stratégiques et diplomatiques du pays.