Impôt sur le revenu : dernière ligne droite pour les départements 01 à 19

Ce soir, à 23h59, l’horloge s’arrête pour les contribuables des départements 01 à 19 : la déclaration de revenus en ligne doit être validée avant minuit, même échéance pour les non-résidents. Après, il sera trop tard pour cliquer tranquillement sur « valider » en se disant qu’on avait encore le temps. L’administration déroule son calendrier par zones, histoire d’éviter l’embouteillage numérique, mais pour une partie de la France, la soirée s’annonce surtout comme un sprint.

La déclaration préremplie, ce faux ami qui peut coûter cher

Au menu des prochaines semaines, les départements 20 à 54 ont jusqu’au 28 mai, ceux du 55 à 974 et 976 jusqu’au 4 juin. La voie papier, elle, est déjà rangée au placard: plus recevable depuis le 19 mai à 23h59, y compris pour les Français de l’étranger. Certains foyers n’ont pas le choix, faute d’accès à internet ou à cause de situations particulières, et se retrouvent chaque année à jongler avec des exceptions qui se font rares et souvent mal connues.

Le piège, lui, ne vient pas toujours de la date limite, il se cache dans la déclaration « préremplie » qu’on croit fiable comme une horloge suisse. Or, comme le rappelle l’éducatrice financière Héloïse Bolle, « même si elle est préremplie, il y a beaucoup d’éléments qui ont été préremplis avec une connaissance assez parcellaire de votre situation », notamment certains revenus d’enfants rattachés à déclarer même quand ils sont exonérés sous un plafond. Vérifier, corriger, relire : c’est moins glamour qu’un clic automatique, mais c’est souvent là que se joue la facture finale, et les prochains jours diront combien de contribuables auront préféré la facilité au contrôle.