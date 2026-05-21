Israël expulse tous les militants étrangers de la flottille pour Gaza

Israël a annoncé jeudi avoir expulsé tous les militants étrangers capturés à bord de la « flottille pour Gaza », interceptée en mer trois jours plus tôt par la marine israélienne. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé cette mesure par la voix de son porte-parole Oren Marmorstein, qui a déclaré qu’« Israël n’autorisera aucune violation du blocus naval légal imposé à Gaza ». Le communiqué ne précise pas si les activistes ont été jugés avant leur renvoi.

Une vidéo controversée provoque un tollé

L’affaire a pris une tournure embarrassante pour le gouvernement israélien après la diffusion mercredi d’une vidéo montrant le ministre de la Sécurité nationale aux côtés de ces militants agenouillés et menottés. Les images, où le ministre apparaît dans une posture triomphante, ont provoqué l’indignation de plusieurs pays étrangers. Des tensions ont également émergé au sein même de l’exécutif israélien, plusieurs membres ayant critiqué cette mise en scène jugée humiliante.

L’interception de cette flottille s’inscrit dans la politique de blocus maritime maintenue par Israël autour de la bande de Gaza depuis des années. Les autorités israéliennes justifient cette mesure par des considérations sécuritaires, tandis que les militants humanitaires dénoncent un embargo qui entrave l’acheminement de l’aide vers la population gazaouie. L’expulsion rapide des activistes semble viser à clore rapidement un épisode devenu gênant sur le plan diplomatique.