Entrevue Moyen-Orient Politique internationale

Paris : le maire propose la citoyenneté d’honneur aux civils de Gaza et Cisjordanie

21 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Emmanuel Grégoire soumettra cette motion symbolique au Conseil de Paris en juin, visant aussi les journalistes palestiniens.

Paris : le maire propose la citoyenneté d'honneur aux civils de Gaza et Cisjordanie
Paris : le maire propose la citoyenneté d'honneur aux civils de Gaza et Cisjordanie

Le maire de Paris Emmanuel Grégoire annoncera lors de la prochaine séance du Conseil de Paris, en juin, une proposition visant à accorder la citoyenneté d’honneur de la capitale aux populations civiles de Gaza et de Cisjordanie. Cette initiative concerne également les journalistes palestiniens. Le socialiste, qui a pris les fonctions de premier magistrat de la ville, justifie cette démarche par la volonté d’exprimer la solidarité parisienne avec ces populations confrontées à une crise humanitaire aiguë dans la bande de Gaza et à l’expansion continue de la colonisation en Cisjordanie.

Un vote prévu en juin au Conseil de Paris

Le maire qualifie son initiative d’acte de paix. Elle sera soumise au vote des élus parisiens lors de la session de juin. Avec une majorité de gauche siégeant au Conseil de Paris, l’adoption du vœu semble probable. Cette citoyenneté d’honneur, bien que symbolique, marque un geste politique dans un contexte de tensions persistantes au Proche-Orient.

Cette annonce intervient alors que la situation humanitaire reste dramatique à Gaza et que la colonisation se poursuit en Cisjordanie. L’initiative parisienne, bien que dépourvue d’effet juridique, traduit une prise de position assumée sur un dossier international sensible. Elle s’inscrit dans une démarche de reconnaissance symbolique portée par la municipalité socialiste.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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