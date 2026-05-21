La Corée du Sud annonce la libération de ressortissants détenus par Israël après la saisie d’un navire pour Gaza

La Corée du Sud a annoncé jeudi que certains de ses ressortissants arrêtés par Israël après la saisie d’un navire d’aide humanitaire destiné à Gaza avaient été libérés.

La Maison Bleue, siège de la présidence sud-coréenne, a indiqué dans un communiqué qu’elle se félicitait de cette libération, après avoir auparavant exprimé ses « vifs regrets » concernant l’interception du navire et l’arrestation des citoyens sud-coréens.

Le porte-parole présidentiel n’a pas précisé combien de personnes avaient été relâchées ni dans quelles circonstances exactes elles avaient été détenues.

L’incident s’inscrit dans un contexte de fortes tensions autour de l’acheminement de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza, alors que plusieurs organisations et militants tentent de contourner les restrictions imposées par Israël sur les accès maritimes au territoire palestinien.

Séoul avait déjà demandé des explications aux autorités israéliennes après l’interception du navire et appelé à la protection de ses ressortissants impliqués dans la mission humanitaire.