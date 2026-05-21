Erdogan affirme à Trump que les différends avec l’Iran peuvent être réglés

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi à son homologue américain Donald Trump qu’il pensait qu’un règlement des différends entre Washington et Téhéran était possible, selon un communiqué de la présidence turque.

Lors d’un entretien téléphonique, Erdogan s’est félicité de la prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, estimant que les problèmes opposant les deux pays pouvaient être résolus par la diplomatie.

La Turquie, membre de l’OTAN et voisine de l’Iran, joue actuellement un rôle de médiateur dans les discussions régionales. Ankara est en contact étroit avec Washington, Téhéran ainsi qu’avec le Pakistan, présenté comme intermédiaire dans les efforts visant à maintenir la trêve.

Depuis plusieurs semaines, la Turquie appelle à une désescalade au Moyen-Orient et tente de favoriser le dialogue afin d’éviter une reprise du conflit. Les tensions restent toutefois élevées après les récentes menaces américaines de nouvelles frappes contre l’Iran si aucun accord durable n’est trouvé.

Les autorités turques considèrent qu’une aggravation des hostilités risquerait de déstabiliser davantage la région et d’avoir des conséquences économiques et sécuritaires importantes pour les pays voisins.