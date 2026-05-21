Trump prêt à attendre quelques jours avant une éventuelle nouvelle attaque contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les États-Unis étaient prêts à lancer de nouvelles frappes contre l’Iran si aucun accord de paix n’était trouvé, tout en affirmant être disposé à attendre « quelques jours » pour obtenir ce qu’il a qualifié de « bonne réponse » de Téhéran.

S’exprimant alors que les tensions restent élevées au Moyen-Orient, Trump a affirmé que Washington avait été « très proche » d’une reprise des hostilités, réitérant que les États-Unis pourraient frapper l’Iran « très durement » si les négociations échouaient.

De son côté, l’Iran a averti qu’une attaque américaine provoquerait une guerre régionale plus large. Téhéran réclame notamment la levée des sanctions américaines, la fin du blocus économique et le déblocage de fonds iraniens gelés à l’étranger dans le cadre d’un éventuel accord.

Selon Reuters, deux pétroliers chinois transportant environ 4 millions de barils de pétrole ont quitté le détroit d’Ormuz, soulignant les inquiétudes persistantes concernant la sécurité énergétique mondiale dans cette zone stratégique.

Les discussions entre Washington et Téhéran interviennent dans un contexte de forte instabilité régionale et de pressions diplomatiques accrues autour du programme nucléaire iranien.