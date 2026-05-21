La Bolivie annonce un remaniement gouvernemental et expulse l’ambassadrice de Colombie

Le président bolivien Rodrigo Paz a annoncé mercredi un prochain remaniement de son gouvernement alors que la Bolivie est secouée depuis plusieurs semaines par des manifestations contre les mesures d’austérité et la dégradation de la situation économique.

« Nous allons réorganiser le gouvernement », a déclaré Paz lors d’une conférence de presse, sans préciser le calendrier ni l’ampleur des changements ministériels.

Le pays connaît une montée des tensions sociales depuis début mai. Les protestations, initialement limitées à des grèves, se sont étendues à l’échelle nationale avec la participation de syndicats, de mineurs, de travailleurs des transports et de groupes ruraux. Les manifestants dénoncent la hausse du coût de la vie et réclament davantage d’aide économique, certains appelant même à la démission du président.

Dans ce contexte, le gouvernement bolivien a également expulsé l’ambassadrice colombienne Elizabeth Garcia, accusant Bogotá d’ingérence dans les affaires intérieures du pays.

La décision intervient après des déclarations du président colombien Gustavo Petro, qui avait qualifié les troubles en Bolivie d’« insurrection populaire » et proposé un dialogue ainsi qu’une médiation.

Le ministère bolivien des Affaires étrangères a affirmé que ces commentaires portaient atteinte à la souveraineté nationale. Petro a réagi en estimant que l’expulsion diplomatique témoignait d’une dérive vers « l’extrémisme ».

Les États-Unis et l’Union européenne ont appelé les différentes parties à privilégier le dialogue afin d’éviter une aggravation de la crise politique et sociale dans ce pays sud-américain.