Flottille pour Gaza : choc diplomatique après les images de militants agenouillés et les yeux bandés en Israël

L’interception de la « Flottille pour Gaza » par Israël a pris une dimension diplomatique après la diffusion d’images montrant des militants retenus au port d’Ashdod, en Israël, agenouillés, les mains liées et les yeux bandés. Les images montrent également le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, circulant devant les personnes arrêtées et les présentant comme des soutiens au terrorisme.

La colère de Rome face au traitement des Italiens

La Première ministre italienne Giorgia Meloni et le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani ont condamné ces images, jugées « inacceptables ». Rome estime que le traitement réservé aux militants a porté atteinte à la dignité de citoyens italiens présents parmi les personnes interceptées. L’Italie a demandé des excuses officielles à Israël et a annoncé la convocation de l’ambassadeur israélien afin d’obtenir des explications formelles.

Une flottille interceptée avant d’atteindre Gaza

La flottille, composée de centaines de militants venus de plusieurs dizaines de pays, tentait de rejoindre Gaza par voie maritime. Les autorités israéliennes ont intercepté les embarcations avant leur arrivée, invoquant le maintien du blocus naval imposé à l’enclave palestinienne. Les militants ont ensuite été transférés vers le port israélien d’Ashdod, puis vers des lieux de détention en vue de procédures d’identification, de consultation juridique et d’éventuelle expulsion.

Ben-Gvir au centre de la polémique

La présence d’Itamar Ben-Gvir sur les lieux a aggravé la controverse. Dans les images diffusées, le ministre apparaît au milieu des militants immobilisés, revendiquant une ligne dure et appelant à leur détention prolongée. Cette mise en scène a été perçue par plusieurs responsables étrangers comme une humiliation publique des personnes arrêtées, au-delà de la seule question de l’interception maritime.

Une affaire humanitaire devenue crise diplomatique

À Gaza, la situation humanitaire reste au cœur des tensions internationales. Les organisateurs de la flottille affirmaient vouloir attirer l’attention sur les conditions de vie dans l’enclave et acheminer une aide symbolique. Israël, de son côté, considère ces opérations comme des tentatives de contournement de son dispositif de sécurité maritime.

Rome exige des garanties et un retour rapide des ressortissants

Le gouvernement italien réclame désormais que les ressortissants italiens concernés soient traités dans le respect de leur dignité et de leurs droits. Plusieurs Italiens figuraient parmi les militants interceptés, dont des personnalités politiques et médiatiques. Rome demande leur identification rapide, leur assistance consulaire et leur retour en Italie dans les meilleurs délais.