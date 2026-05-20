Moscou et Pékin dénoncent le « Dôme doré » de Trump et accusent Washington de menacer l’équilibre nucléaire mondial

La Russie et la Chine ont vivement critiqué mercredi le projet américain de bouclier antimissile « Golden Dome », porté par le président américain Donald Trump, estimant qu’il représente une menace directe pour la stabilité stratégique mondiale.

Cette condamnation a été formulée dans une déclaration commune publiée à Pékin après une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping. La visite officielle de Poutine dans la capitale chinoise a été marquée par une cérémonie solennelle au Palais du Peuple, avec garde d’honneur et salves de canon.

Le projet « Golden Dome » prévoit le développement d’un vaste système de défense antimissile combinant des dispositifs terrestres et spatiaux. Selon les informations communiquées par Washington, il inclurait des missiles intercepteurs, des réseaux de satellites avancés, des systèmes de détection et de commandement ainsi que des capacités orbitales destinées à suivre et éventuellement neutraliser des missiles ennemis avant ou pendant leur trajectoire.

Dans leur communiqué, Moscou et Pékin estiment que ce système vise à créer une défense antimissile « illimitée, mondiale et multisphère » capable d’intercepter tous types de missiles, y compris ceux de puissances nucléaires majeures. Les deux pays affirment que cette stratégie remet en cause le principe fondamental de l’équilibre entre capacités offensives et défensives, considéré comme essentiel à la dissuasion nucléaire.

La Russie et la Chine ont également accusé les États-Unis d’avoir adopté une politique « irresponsable » en laissant expirer le traité nucléaire New START sans lui trouver de successeur. Signé en 2010 entre Washington et Moscou, ce traité constituait le dernier grand accord bilatéral limitant les arsenaux nucléaires stratégiques des deux puissances.

Pékin continue par ailleurs de refuser toute participation à d’éventuelles négociations trilatérales sur le contrôle des armements nucléaires avec les États-Unis et la Russie. Moscou a affirmé soutenir cette position chinoise. Aux États-Unis, certains responsables estiment cependant qu’un futur accord nucléaire ne peut ignorer la montée en puissance rapide de l’arsenal chinois.

Cette nouvelle démonstration d’unité entre la Russie et la Chine intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les grandes puissances, marqué par la modernisation accélérée des systèmes militaires, la militarisation de l’espace et l’effritement progressif des accords internationaux de contrôle des armements.