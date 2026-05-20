L’Union européenne évite une guerre commerciale avec Trump et accélère un accord crucial avec Washington

L’Union européenne a franchi une étape décisive vers la finalisation d’un accord commercial avec les États-Unis, évitant ainsi une nouvelle flambée de tensions douanières avec le président américain Donald Trump.

Selon Reuters, les États membres de l’UE se sont accordés sur plusieurs dispositions clés du futur texte, notamment des mécanismes de suspension renforcés et une clause dite « d’extinction », destinée à encadrer la durée et l’application de certaines mesures commerciales.

Cette avancée intervient alors que Donald Trump avait menacé d’imposer des « droits de douane beaucoup plus élevés » sur des produits européens si Bruxelles ne mettait pas rapidement en œuvre les réductions tarifaires promises. Le président américain avait fixé une échéance au 4 juillet, augmentant la pression sur les négociations transatlantiques.

L’accord en préparation devrait permettre l’entrée en vigueur de premières réductions de droits de douane dès la fin du mois de juin. Les discussions portent notamment sur des produits industriels et agricoles, dans un contexte où les deux blocs cherchent à sécuriser leurs échanges économiques face aux tensions mondiales.

À Bruxelles, les responsables européens espèrent éviter une nouvelle confrontation commerciale avec Washington, alors que les relations économiques entre les deux puissances ont déjà été fortement secouées lors du premier mandat de Trump par des taxes sur l’acier, l’aluminium et plusieurs produits européens.

L’Union européenne cherche également à préserver ses exportations vers le marché américain, essentiel pour de nombreuses industries européennes. Plusieurs gouvernements craignent qu’une escalade tarifaire ne fragilise davantage une économie européenne déjà confrontée au ralentissement de la croissance et aux tensions géopolitiques.

Cet accord pourrait ainsi marquer une tentative de stabilisation des relations commerciales entre Bruxelles et Washington, même si de nombreux points sensibles restent encore en discussion entre les deux partenaires.