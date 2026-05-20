Aldo Naouri, figure de la pédiatrie française, est mort à 88 ans

Le pédiatre français Aldo Naouri est mort à l’âge de 88 ans. Médecin reconnu, auteur prolifique et figure médiatique du débat sur l’enfance, il avait marqué plusieurs générations de parents par ses prises de position sur l’éducation, la place de l’enfant dans la famille et les relations intrafamiliales. Tout au long de sa carrière, Aldo Naouri s’est imposé comme l’un des pédiatres français les plus connus du grand public. Ses ouvrages, souvent commentés, ont nourri les discussions autour de l’autorité parentale, du rôle du père et de la construction psychologique de l’enfant.

De Benghazi à Paris, un parcours marqué par l’exil

Aldo Naouri était né à Benghazi, en Libye alors italienne, peu avant la Seconde Guerre mondiale. Dixième enfant d’une mère devenue veuve à 34 ans, il connaît très tôt les bouleversements de l’histoire. En 1942, sa famille est expulsée en raison de sa nationalité française et s’installe en Algérie. Après son baccalauréat, Aldo Naouri quitte l’Algérie pour suivre des études de médecine à Besançon, puis à Paris. Sa famille, comme de nombreux Français d’Algérie, rejoint ensuite la métropole en 1962.

Un cabinet parisien devenu lieu d’observation de la famille

Diplômé en 1966, Aldo Naouri ouvre la même année son cabinet de pédiatrie dans le XIIIᵉ arrondissement de Paris. Il y exerce pendant plus de trente ans, jusqu’à son départ à la retraite en 2002. Son activité médicale ne se limite pas au suivi des enfants. Elle nourrit une réflexion plus large sur la famille, les liens entre parents et enfants, ainsi que la relation entre médecin et patient. Très marqué par la psychologie et la psychanalyse, il s’intéresse notamment à la psychanalyse lacanienne, qu’il envisage un temps comme une spécialité à part entière.

Des livres qui ont alimenté le débat éducatif

Aldo Naouri est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’enfance, à l’éducation et aux équilibres familiaux. Parmi ses livres remarqués figurent Les belles-mères, les beaux-pères, leurs brus et leurs gendres, publié en 2011, ainsi que Faut-il être plus sévère avec nos enfants ?, cosigné avec Edwige Antier en 2008. Ses positions, souvent tranchées, ont régulièrement suscité discussions et controverses. Il défendait une vision exigeante de la parentalité, accordant une grande importance aux limites, à la transmission et à la structuration de l’enfant par son environnement familial.

Une famille également liée au monde des arts

Aldo Naouri était le père de la romancière Agnès Desarthe, de la metteuse en scène d’opéra Elsa Rooke et du chanteur d’opéra Laurent Naouri, époux de la soprano Natalie Dessay. Avec sa disparition, la pédiatrie française perd une personnalité singulière, à la fois praticien, essayiste et observateur passionné des mutations de la famille contemporaine.