Emmanuel Moulin nommé gouverneur de la Banque de France après un vote serré

Emmanuel Moulin devient gouverneur de la Banque de France. Les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat n’ont pas atteint les trois cinquièmes des voix nécessaires pour bloquer sa nomination, proposée par Emmanuel Macron. Cette procédure, prévue par la loi organique de 2010, exigeait qu’au moins 73 élus sur 121 s’opposent au choix présidentiel. Le seuil n’a pas été franchi malgré l’opposition affichée de plusieurs groupes parlementaires, dont les Insoumis, le Rassemblement national et les socialistes. L’ex-secrétaire général de l’Elysée accède ainsi à la tête de l’institution pour un mandat de six ans renouvelable.

Une opposition fragmentée sans majorité

Auditionné mercredi devant les parlementaires, Emmanuel Moulin a insisté sur son indépendance et s’est présenté comme un homme libre. Un message destiné à rassurer face aux critiques sur sa proximité avec le chef de l’État. Eric Coquerel, président de la commission des finances à l’Assemblée, avait appelé les députés à ne pas se faire marcher dessus, dénonçant un choix trop politique. Les socialistes avaient emboîté le pas aux oppositions de gauche et d’extrême droite pour contester cette nomination. Mais la fragmentation des votes et l’absence de front commun ont permis au candidat présidentiel de passer.

Un poste stratégique sous surveillance

La nomination intervient dans un contexte de tensions politiques marquées. Le gouverneur de la Banque de France joue un rôle clé dans la supervision du système bancaire et participe aux décisions de la Banque centrale européenne. Emmanuel Moulin succède à François Villeroy de Galhau et devra démontrer sa capacité à exercer cette fonction en toute impartialité. Sa prise de fonctions acte une nouvelle séquence pour l’institution financière française, sous la surveillance du Parlement et des marchés.