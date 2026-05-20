Eaux minérales contaminées : la justice frappe à la porte des usines Perrier et Vittel

Des perquisitions ont été menées ce mardi 19 mai sur plusieurs sites de Nestlé Waters, dont l’usine emblématique de Perrier à Vergèze, dans le Gard, et le laboratoire d’analyses de Vittel, dans les Vosges. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le pôle santé publique du parquet de Paris, à la suite d’une plainte pour tromperie déposée par l’ONG Foodwatch contre le groupe. Une quarantaine d’agents de la Direction de la répression des fraudes ont été mobilisés pour ces inspections inopinées, qui ont également ciblé le centre de recherche et développement du groupe suisse.

Nestlé Waters est accusé d’avoir eu recours à des traitements interdits sur des eaux contaminées par des bactéries et des traces de substances chimiques, alors que les eaux minérales naturelles sont réglementairement tenues d’être pures à la source. L’enquête vise à établir si ces procédés constituent une tromperie sur la qualité de l’eau commercialisée par le groupe. Contactée par plusieurs médias, la direction de la communication de Nestlé Waters a confirmé la tenue des opérations, indiquant «coopérer pleinement avec les autorités concernées».

Un scandale révélé dès 2024, des poursuites qui s’accélèrent

C’est au début de l’année 2024 que Le Monde et la cellule investigation de Radio France avaient mis en lumière l’usage de filtrations illicites, notamment au charbon actif et aux ultraviolets, dans les sites du Gard et des Vosges. Ces révélations avaient provoqué une onde de choc dans le secteur des eaux embouteillées, amenant l’autorité sanitaire à diligenter ses propres contrôles et le législateur à revoir les seuils de tolérance applicables aux eaux conditionnées.

En décembre 2025, la préfecture du Gard avait autorisé Nestlé Waters à poursuivre l’exploitation de deux de ses forages d’eau minérale naturelle sur le site de Vergèze, sous conditions. Les perquisitions de mardi marquent une nouvelle étape dans la judiciarisation d’une affaire qui met en cause la promesse même des grandes marques d’eau minérale : celle d’une pureté naturelle à la source, garantie sans traitement.