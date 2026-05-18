Après des mois d’appel à l’aide, le petit Elio a enfin trouvé un donneur compatible

Le combat du petit Elio connaît une issue porteuse d’espoir. Les parents de cet enfant de 4 ans atteint d’une forme agressive de leucémie ont annoncé sur Instagram qu’un donneur compatible avait finalement été trouvé pour permettre une greffe de moelle osseuse.

Depuis plusieurs semaines, la famille avait largement médiatisé son appel afin d’encourager les inscriptions sur le registre français des donneurs de moelle. Leur mobilisation avait été massivement relayée sur les réseaux sociaux, où de nombreuses personnalités et internautes avaient partagé les messages de soutien autour du petit garçon.

Une mobilisation nationale autour du don de moelle

Les parents d’Elio insistaient particulièrement sur le manque de donneurs masculins dans le registre français. Selon les chiffres rappelés durant leur campagne, les hommes représentent seulement environ 20 % des 70 000 donneurs actuellement recensés en France, alors que certains profils masculins sont particulièrement recherchés pour les greffes.

Cette médiatisation a provoqué une forte hausse des demandes d’information auprès des associations et des centres spécialisés dans le don de moelle osseuse. Plusieurs organismes de santé ont salué cette mobilisation, estimant qu’elle avait permis de sensibiliser un public beaucoup plus large aux enjeux du don.

Une greffe désormais attendue avec prudence

Même si cette compatibilité représente une avancée majeure pour Elio, le parcours médical reste encore long et délicat. La greffe de moelle osseuse constitue souvent une étape extrêmement lourde dans le traitement des leucémies agressives, avec des risques importants de complications et un suivi médical très strict.

L’histoire du petit garçon remet aussi en lumière la difficulté persistante à trouver des donneurs compatibles pour certains patients. Chaque année, plusieurs centaines de malades français doivent encore attendre longtemps avant de trouver un donneur correspondant à leurs caractéristiques immunologiques.