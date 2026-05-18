Les Français boivent de moins en moins de vin, un basculement historique pour la filière

La consommation de vin continue de reculer en France à un rythme inédit. Longtemps considéré comme un pilier culturel et alimentaire du pays, le vin est désormais consommé de manière beaucoup plus occasionnelle, particulièrement chez les jeunes générations. En quelques décennies, la France est passée d’un modèle de consommation quotidienne à un usage davantage festif ou ponctuel.

Selon plusieurs études du secteur viticole, la baisse touche surtout les vins rouges et les consommations régulières à table. Les habitudes alimentaires changent, les préoccupations de santé progressent et les campagnes de prévention contre l’alcool modifient profondément les comportements. La montée du « sans alcool », du Dry January ou des boissons alternatives participe également à cette transformation des modes de vie.

Une filière viticole confrontée à une transformation profonde

Cette chute de la consommation inquiète fortement la filière viticole française. Certaines régions productrices doivent désormais gérer des surplus importants, tandis que plusieurs exploitations fragilisées peinent à écouler leurs stocks. Les vins d’entrée de gamme et certaines productions traditionnelles apparaissent particulièrement touchés par ce changement structurel.

Face à cette évolution, les producteurs cherchent à adapter leur stratégie : montée en gamme, développement de l’export, diversification vers l’œnotourisme ou création de vins plus légers et moins alcoolisés. Le secteur tente aussi de séduire une clientèle plus jeune avec une communication modernisée et des produits davantage alignés sur les nouvelles attentes de consommation.

Le rapport à l’alcool change dans toute la société

Le recul du vin s’inscrit plus largement dans une baisse globale de la consommation d’alcool en France observée depuis plusieurs décennies. Les autorités sanitaires rappellent régulièrement les risques liés à l’alcool pour la santé publique, notamment concernant les cancers, les maladies cardiovasculaires ou les addictions.

Même si la France reste l’un des grands pays du vin à l’échelle mondiale, le produit perd progressivement son statut de consommation quotidienne banalisée. Pour beaucoup d’analystes, il ne s’agit plus d’une crise passagère mais d’une transformation culturelle profonde qui redessine durablement l’avenir du vin français.