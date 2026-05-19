TikTok prépare un gigantesque centre de données au Brésil avec un accord énergétique de 2 milliards de dollars

La plateforme de centres de données Omnia, détenue par Patria Investments, a conclu un accord énergétique de 2 milliards de dollars avec le producteur brésilien d’énergies renouvelables Casa dos Ventos pour alimenter un futur centre de données destiné à TikTok, ont annoncé les entreprises à Reuters.

Le contrat, signé pour une durée de vingt ans, vise à fournir l’électricité nécessaire à une immense infrastructure numérique actuellement en construction dans le complexe portuaire de Pecém, dans l’État du Ceará, au nord-est du Brésil. Le projet est destiné à ByteDance, propriétaire du réseau social TikTok.

Selon les entreprises impliquées, il s’agit du plus grand centre de données actuellement en développement au Brésil. L’investissement total du projet est estimé à environ 200 milliards de réais, soit près de 40 milliards de dollars, illustrant l’importance croissante du pays dans le secteur mondial des infrastructures numériques.

L’électricité qui alimentera le site proviendra du complexe éolien d’Ibiapaba, exploité par Casa dos Ventos. Le partenariat s’inscrit dans une stratégie de recours massif aux énergies renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques croissants des centres de données, particulièrement gourmands en électricité.

Le Brésil attire de plus en plus d’investissements technologiques grâce à son potentiel énergétique et à l’abondance de ressources renouvelables, notamment l’éolien et l’hydroélectricité. Les entreprises technologiques mondiales cherchent à sécuriser des approvisionnements énergétiques stables et décarbonés afin de soutenir l’expansion rapide des services numériques et de l’intelligence artificielle.

Ce projet illustre également l’accélération des investissements de grandes entreprises technologiques étrangères en Amérique latine. Avec ce centre de données géant, TikTok et sa maison mère ByteDance renforcent leur présence dans la région tout en misant sur des infrastructures énergétiques à long terme pour soutenir leurs activités mondiales.