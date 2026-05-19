Cannes inaugure une plage Brigitte Bardot en plein Festival

Quelques mois après la disparition de Brigitte Bardot, la ville de Cannes a choisi de lui rendre hommage en rebaptisant la plage Macé à son nom. Cette inauguration, organisée en marge du Festival de Cannes, souligne autant le parcours de l’ancienne actrice que son engagement historique pour la défense des animaux.

Un hommage symbolique sur la Croisette

Située à proximité immédiate du Palais des Festivals, entre plusieurs établissements privés du front de mer, cette plage publique devient désormais la plage “Brigitte Bardot”. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée lundi matin en présence du maire David Lisnard, de la présidente du Festival Iris Knobloch, du délégué général Thierry Frémaux ainsi que de Bernard d’Ormale, veuf de l’ancienne star du cinéma.

Lors de son intervention, David Lisnard a salué une personnalité qui, selon lui, “incarnait la liberté”, évoquant aussi bien sa carrière que son indépendance personnelle. Le maire a rappelé que l’actrice avait été révélée très jeune sur la Croisette, où elle avait marqué durablement l’histoire du Festival. La municipalité a également voulu faire un clin d’œil à son combat pour les animaux en autorisant désormais les chiens sur cette plage à certaines périodes de l’année, hors saison estivale.

Une figure du cinéma autant qu’une personnalité engagée

Décédée en décembre 2025 à l’âge de 91 ans, Brigitte Bardot reste associée à plusieurs décennies du cinéma français, mais aussi à ses prises de position très médiatisées. Après avoir quitté le grand écran dans les années 1970, elle avait consacré l’essentiel de sa vie publique à la protection animale à travers sa fondation.