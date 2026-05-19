L’avocate de Flavie Flament: « De nouvelles plaintes vont être déposées contre Patrick Bruel »

Ça ne s’arrange pas pour Patrick Bruel ! L’avocate de Flavie Flament, Me Corinne Herrmann, a annoncé ce mardi sur France Inter que de nouvelles plaintes pour viols visant le chanteur allaient être déposées « dans les jours qui viennent ». Ces nouvelles démarches judiciaires vont s’ajouter aux procédures déjà ouvertes contre l’artiste, qui conteste les accusations portées contre lui.

Patrick Bruel déjà visé par plusieurs enquêtes

Patrick Bruel, 67 ans, est déjà visé par quatre enquêtes pour viols en France et par une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. L’artiste nie les faits qui lui sont reprochés et bénéficie, à ce stade, de la présomption d’innocence.

De son côté, Flavie Flament a déposé plainte la semaine dernière contre Patrick Bruel pour viol. L’animatrice accuse le chanteur de l’avoir violée à Paris en 1991, alors qu’elle avait 16 ans. Elle avait d’abord témoigné sous pseudonyme dans une enquête de Mediapart avant de révéler publiquement son identité. Dans un entretien diffusé lundi par Mediapart, Flavie Flament a évoqué une « absence » et un « black-out total » après avoir bu un thé au domicile de l’artiste. Son avocate parle d’un possible « scénario de soumission chimique ». Patrick Bruel a, de son côté, démenti avoir drogué ou violé l’animatrice.

Une affaire qui s’élargit

Depuis les premières révélations, près de trente femmes ont mis en cause Patrick Bruel pour des faits présumés de violences sexistes et sexuelles, allant d’agressions sexuelles à des accusations de viol. Certaines accusations portent sur des faits anciens, entre 1991 et 2019. Le chanteur conteste toute « contrainte » ou « violence ». Deux nouvelles plaintes avaient déjà été déposées mi-mai par deux femmes, l’une pour agression sexuelle, l’autre pour tentative de viol.

La question de la prescription en toile de fond

L’un des enjeux de ce scandale pourrait être celui de la prescription, plusieurs faits dénoncés remontant à plusieurs décennies. Interrogée sur ce point, Me Corinne Herrmann a estimé qu’il fallait désormais démontrer que les affaires dénoncées « tiennent la route » et puissent être retenues par la justice.

Patrick Bruel nie les accusations

Patrick Bruel a pris la parole dimanche pour nier les accusations. Il affirme n’avoir « jamais forcé » une femme à avoir des relations sexuelles et a indiqué qu’il ne comptait pas renoncer à ses activités artistiques. Ses avocats contestent également les accusations de Flavie Flament, affirmant qu’il ne lui aurait imposé aucun rapport.