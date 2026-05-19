Des policiers de la BAC condamnés à des peines de prison avec sursis après des violences commises durant le Mondial 2022

Quatre policiers de la brigade anticriminalité ont été condamnés à des peines de prison avec sursis après des violences survenues en marge des célébrations de la Coupe du monde de football 2022. Le tribunal a reconnu la responsabilité des fonctionnaires dans des faits commis lors d’une intervention ayant dégénéré alors que de nombreux supporters se trouvaient rassemblés dans les rues.

L’affaire remonte aux rassemblements organisés après une rencontre du Mondial au Qatar, dans un contexte de fortes tensions et de débordements dans plusieurs grandes villes françaises. Selon les éléments examinés à l’audience, plusieurs victimes avaient dénoncé des coups et un usage disproportionné de la force au cours de l’intervention policière.

Une nouvelle décision sensible autour des violences policières

Les magistrats ont finalement prononcé des peines assorties du sursis à l’encontre des quatre membres de la BAC, sans mandat de dépôt. Le jugement s’inscrit dans une série d’affaires récentes mettant en cause des unités spécialisées de police pour des violences lors d’opérations de maintien de l’ordre ou d’interpellations.

La condamnation relance le débat sur les méthodes d’intervention des brigades anticriminalité, régulièrement critiquées par des associations et certains responsables politiques. Les syndicats policiers dénoncent de leur côté une remise en cause croissante des forces de l’ordre dans des contextes d’intervention particulièrement tendus.