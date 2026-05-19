François Ruffin concède des maladresses dans sa bande dessinée mais balaie les accusations de racisme portées par ses ex-alliés

La publication début mai de sa bande dessinée intitulée « Picardie Splendor, les aventures de François Ruffin, député-reporter » a servi d’étincelle à une offensive frontale de plusieurs figures de La France insoumise contre le député de la Somme. Mis en cause pour des représentations jugées problématiques, François Ruffin a reconnu que certaines séquences de l’ouvrage pouvaient blesser des lecteurs, tout en refusant de valider les accusations de racisme et de paternalisme formulées à son encontre par ses anciens partenaires politiques.

Parmi les passages les plus commentés figure une scène dans laquelle Ruffin règle le billet de train d’une femme verbalisée par un contrôleur, tout en demandant à un autre voyageur de « respecter la police » après que celui-ci s’est insurgé du tutoiement infligé à la passagère. La députée LFI Ersilia Soudais a qualifié cette scène d’illustration du « rôle du sauveur blanc », tandis que le maire de La Courneuve Aly Diouara a dénoncé un « racisme décomplexé » assorti d’une « condescendance sexiste ». Le député Hadrien Clouet s’est quant à lui attaqué à un passage où Ruffin affirme que « des Normandes et des banlieusards », « des Blanches et des Maghrébins » ne sont « pas faits pour se rencontrer ».

Une polémique à lire aussi comme un règlement de comptes présidentiel

Face à ces attaques, Ruffin a défendu une démarche artistique fondée sur l’empathie plutôt que sur la pédagogie, affirmant chercher avant tout à « donner à voir les invisibles (caristes, camionneurs, auxiliaires de vie) qui tiennent le pays debout ». L’eurodéputée Emma Fourreau avait quant à elle conseillé publiquement de ne « ni lire ni acheter » l’ouvrage, qu’elle décrit comme « bourré de racisme et de paternalisme avec la figure de l’homme blanc sauveur ».

La virulence de la charge insoumise s’explique aussi par un contexte plus large : depuis ses récentes déclarations critiques envers « l’immigration de travail » et la construction de sa propre trajectoire présidentielle autonome pour 2027, la rupture entre Ruffin et LFI est devenue de plus en plus brutale. Celui qui incarnait jadis une sensibilité singulière dans l’univers mélenchoniste, populaire et enraciné dans les territoires ouvriers, est désormais perçu par ses anciens alliés comme un adversaire à part entière.