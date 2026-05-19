Candidat à la présidentielle, François Asselineau devra répondre d’agressions sexuelles sur deux de ses collaborateurs

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a ordonné, par arrêt du 7 avril, le renvoi de François Asselineau devant le tribunal correctionnel de Paris pour harcèlement sexuel et agression sexuelle sur un collaborateur, ainsi que tentative d’agression sexuelle sur un autre. Cette décision judiciaire, confirmée mardi par source judiciaire à l’AFP, survient dans un calendrier politique particulier : le président de l’Union populaire républicaine avait lancé fin mars sa campagne en vue de l’élection présidentielle de 2027.

L’affaire remonte à mai et juin 2020, date à laquelle deux collaborateurs de l’homme politique avaient déposé plainte successivement contre lui. Mis en examen en 2021, Asselineau avait bénéficié en décembre 2024 d’un non-lieu prononcé par les juges d’instruction, décision dont le parquet avait aussitôt fait appel. C’est cet appel que la chambre de l’instruction a finalement tranché en faveur de l’accusation, renversant ainsi la décision initiale.

Une autorité hiérarchique au cœur des faits reprochés

Les qualifications retenues sont particulièrement lourdes : harcèlement sexuel et agression sexuelle commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction sur un premier plaignant, et tentative d’agression sexuelle dans les mêmes circonstances aggravantes sur le second. La dimension d’abus de pouvoir hiérarchique constitue ainsi un élément central de l’accusation, renforçant la gravité des faits portés devant le tribunal correctionnel.

Âgé de 68 ans, l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2017 n’a pas réagi publiquement à cette décision. Son avocat, Me Pierre Darkanian, s’est refusé à tout commentaire dans l’immédiat. La date du procès devant le tribunal correctionnel de Paris n’a pas encore été communiquée.