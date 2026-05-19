Gouverneur de la Banque de France : le choix d’ Emmanuel Moulin fragilisé par un front parlementaire de plus en plus large

Le Parti socialiste a annoncé mardi qu’il voterait contre la nomination d’Emmanuel Moulin à la tête de la Banque de France, rejoignant ainsi La France insoumise et le Rassemblement national dans leur opposition au candidat d’Emmanuel Macron. C’est le député PS Philippe Brun, vice-président de la commission des finances, qui a rendu publique cette décision, à la veille de l’audition de l’ancien secrétaire général de l’Élysée devant les commissions des finances du Sénat puis de l’Assemblée nationale.

Pour justifier ce refus, Philippe Brun invoque un déficit d’indépendance rédhibitoire : en tant que principal responsable de la politique économique de l’exécutif depuis dix ans, Moulin ne pourrait selon lui se prévaloir d’aucune distance vis-à-vis du pouvoir en place. Le député socialiste lui reproche également d’avoir œuvré en faveur de la dérégulation bancaire lors des auditions préparatoires, et d’avoir joué un rôle central dans la défense du lobby bancaire.

Le sort de la nomination désormais entre les mains des Républicains

Le vote se tiendra à bulletin secret à l’issue des auditions de mercredi. Si trois cinquièmes des suffrages exprimés sont défavorables, la nomination sera repoussée. LFI et le RN ayant déjà annoncé leur opposition, le sort d’Emmanuel Moulin repose désormais sur la position des Républicains.

La candidature de Moulin, proche collaborateur de longue date de Macron, suscite une opposition transpartisane autour d’un même argument : le futur gouverneur exercerait ses fonctions pendant plusieurs années après la fin du mandat présidentiel en 2027, ce qui rend d’autant plus sensible la question de son indépendance vis-à-vis de l’exécutif qui l’a désigné. Moulin a commencé à graviter dans les cercles du pouvoir dès 2007, sous Nicolas Sarkozy, avant de devenir un acteur central des années Macron.