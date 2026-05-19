Le Rwanda assure avoir obtenu les financements nécessaires pour maintenir ses troupes au Mozambique

Le gouvernement rwandais a affirmé mardi que le Mozambique avait obtenu les financements nécessaires pour permettre à l’armée rwandaise de poursuivre sa mission dans la province de Cabo Delgado, région stratégique riche en gaz naturel et confrontée à une insurrection jihadiste depuis plusieurs années.

Le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Jean Patrick Nduhungirehe a indiqué que Kigali traiterait désormais directement avec les autorités mozambicaines concernant le financement du déploiement militaire.

Depuis 2021, le Rwanda maintient des troupes dans le nord du Mozambique à la demande de Maputo afin d’aider à sécuriser les zones touchées par des groupes armés liés à l’organisation État islamique. Cette intervention a contribué à reprendre plusieurs localités stratégiques occupées par les insurgés.

Jusqu’à présent, une partie de cette mission était financée par l’Union européenne. Mais selon Kigali, Bruxelles s’est montrée de plus en plus réticente à poursuivre ce soutien financier.

Dans un message publié sur le réseau X, Olivier Nduhungirehe a déclaré que le Mozambique avait désormais obtenu les ressources nécessaires pour continuer à financer les forces de sécurité rwandaises présentes à Cabo Delgado. Il n’a toutefois fourni aucun détail sur le montant des fonds obtenus ni sur leur provenance.

Le Rwanda avait averti en mars qu’il pourrait retirer ses troupes si un financement suffisant n’était pas garanti. Cette mise en garde était intervenue après des informations selon lesquelles l’Union européenne n’envisageait pas de renouveler son soutien financier à la mission.

La stabilité de Cabo Delgado est considérée comme essentielle pour les projets énergétiques internationaux dans la région, notamment ceux liés au groupe français TotalEnergies, qui possède d’importants investissements gaziers dans le nord du Mozambique.