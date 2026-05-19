“J’ai vu des choses horribles” : le témoignage bouleversant d’un enfant caché lors de la fusillade dans une mosquée en Californie

Un garçon de 9 ans a raconté avoir vécu une scène de terreur lors de la fusillade survenue lundi au Centre islamique de San Diego, en Californie, où il s’est réfugié dans un placard avec d’autres enfants pendant que des tirs nourris retentissaient à l’extérieur.

Odai Shanah, élève de l’école islamique rattachée au complexe religieux, a expliqué dans une interview accordée quelques heures après l’attaque avoir entendu une série de détonations provenant de l’extérieur du bâtiment. Les enfants ont été rapidement regroupés et cachés dans une petite pièce pour se protéger.

Selon son récit, les tirs se sont poursuivis pendant plusieurs minutes, avec environ une douzaine à une quinzaine de coups de feu supplémentaires après les premières rafales. Les enfants sont restés serrés les uns contre les autres, terrorisés, jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre.

Le garçon a décrit l’arrivée des unités d’intervention du SWAT, qui ont ordonné aux occupants d’ouvrir la porte avant de les évacuer du bâtiment. C’est à ce moment-là, a-t-il raconté, que les enfants ont été confrontés à une scène particulièrement choquante à l’extérieur.

« J’ai vu plein de choses horribles », a déclaré Odai Shanah, évoquant les victimes de la fusillade sans entrer dans les détails, visiblement encore sous le choc de ce qu’il a observé.

Le jeune garçon a également évoqué son état émotionnel après l’attaque, expliquant qu’il se sentait « engourdi comme une pierre », incapable de comprendre pleinement ce qu’il venait de vivre.

Sa famille a une histoire marquée par l’exil : sa mère a quitté la bande de Gaza il y a environ vingt ans pour s’installer aux États-Unis, selon ses déclarations. Le drame de San Diego a profondément bouleversé la communauté locale, alors que les autorités poursuivent leur enquête sur une attaque désormais traitée comme un possible crime haineux.