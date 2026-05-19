Un drone présumé ukrainien abattu par l’OTAN au-dessus de l’Estonie, tensions croissantes dans la région baltique

L’Estonie a annoncé mardi qu’un avion militaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord avait abattu un drone présumé ukrainien au-dessus de son territoire, dans un contexte de multiplication des violations de l’espace aérien dans la région baltique.

Selon les autorités estoniennes, l’incident s’est produit alors que les attaques de drones ukrainiens contre la Russie se poursuivent à un rythme soutenu. Les circonstances exactes de l’intrusion n’ont pas été détaillées dans l’immédiat, et aucune confirmation indépendante sur l’origine du drone n’a été publiée.

Le ministre estonien de la Défense Hanno Pevkur s’est exprimé depuis Vilnius, en Lituanie, alors que les pays baltes renforcent leur vigilance face aux risques croissants d’incidents militaires liés au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Dans le même temps, la Lettonie voisine a déclenché une alerte aux drones et demandé aux habitants vivant près de la frontière russe de rester chez eux. Les autorités lettones ont également indiqué que des avions de l’OTAN avaient été mobilisés dans le cadre des opérations de surveillance aérienne dans la région.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays baltes membres de l’OTAN ont renforcé leurs systèmes de défense aérienne et leurs mesures de sécurité, craignant des débordements du conflit sur leur territoire. Les violations de l’espace aérien et les incidents impliquant des drones se sont multipliés ces derniers mois.

Cet épisode intervient alors que les tensions militaires restent particulièrement élevées autour de la mer Baltique et des frontières orientales de l’Alliance atlantique. Les autorités régionales surveillent de près toute activité aérienne suspecte susceptible de menacer la sécurité des États membres de l’OTAN.