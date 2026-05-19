Xi Jinping reçoit Vladimir Poutine à Pékin pour afficher un front uni face aux tensions mondiales

Le président chinois Xi Jinping doit accueillir cette semaine son « vieil ami » Vladimir Poutine à Pékin, quelques jours seulement après la visite très médiatisée de Donald Trump en Chine. Pékin cherche ainsi à renforcer son image de puissance stable dans un contexte mondial marqué par les conflits, les tensions commerciales et les crises énergétiques.

La visite de deux jours de Vladimir Poutine, sa 25e en Chine, est présentée par Moscou et Pékin comme une nouvelle démonstration de leur partenariat « à toute épreuve ». Cette rencontre intervient alors que les pays occidentaux continuent de demander à la Chine d’exercer des pressions sur la Russie afin de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les autorités chinoises tentent de maintenir une position d’équilibre diplomatique, se présentant comme un médiateur potentiel et une partie neutre dans le conflit ukrainien. De son côté, Vladimir Poutine affirme régulièrement que Moscou et Pékin défendent mutuellement leurs « intérêts fondamentaux » face aux pressions occidentales.

Les discussions entre les deux dirigeants devraient également porter sur la coopération énergétique, un domaine devenu central dans les relations sino-russes depuis les sanctions imposées à Moscou. La Chine est devenue un partenaire économique essentiel pour la Russie, notamment pour ses exportations de pétrole et de gaz.

Cette visite intervient dans un contexte international particulièrement tendu, marqué par les incertitudes autour des relations entre Washington et Pékin, les conflits au Moyen-Orient et les perturbations sur les marchés mondiaux de l’énergie. Pékin cherche à apparaître comme un acteur diplomatique prévisible face à un environnement géopolitique instable.

Le déplacement de Vladimir Poutine en Chine est aussi symbolique sur le plan politique. Malgré les critiques occidentales et l’isolement diplomatique de Moscou dans plusieurs capitales européennes, le Kremlin continue d’afficher des liens étroits avec la deuxième puissance économique mondiale.

À travers cette rencontre, la Chine et la Russie entendent démontrer que leur rapprochement stratégique reste solide malgré les pressions internationales, tout en renforçant leur coopération économique, énergétique et diplomatique dans un ordre mondial de plus en plus polarisé.