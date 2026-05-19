Transition climatique : Emmanuel Macron appelle à un sursaut face à la récupération «des extrêmes» de l’écologie

Réuni en Conseil de planification écologique délocalisé au salon REuse Economy Expo à Paris Porte de Versailles, Emmanuel Macron a sonné l’alarme ce mardi devant le premier ministre Sébastien Lecornu et une dizaine de membres du gouvernement. Le chef de l’État a fustigé ceux qui ont fait de la transition environnementale un terrain de manœuvre politique, déclarant que l’écologie est désormais «une cible facile, en particulier pour les extrêmes» et «le théâtre d’opérations d’un populisme». Il a réaffirmé que toutes les décisions prises en matière climatique reposaient sur des bases scientifiques et que cette boussole devait rester intangible.

Le constat chiffré est néanmoins préoccupant. Le rythme de réduction des émissions de CO2 a marqué le pas en 2024 et en 2025, a reconnu le président, imputant ce recul à la reprise des mauvaises habitudes. «Il y a besoin d’un réveil», a-t-il martelé, avertissant que ce relâchement renforçait les dépendances de la France aux énergies fossiles et compromettait les objectifs fixés de longue date.

Un objectif à 40% d’énergies fossiles d’ici 2030

Pour redonner du souffle à la trajectoire nationale, Macron a rappelé l’ambition de ramener la part des énergies fossiles dans le mix énergétique français de 60 % aujourd’hui à moins de 40 % d’ici 2030. Un effort qu’il a chiffré en termes économiques concrets : entre 20 et 40 milliards d’euros d’économies annuelles sur la balance commerciale, soit un à deux points de PIB. «On ne parle pas d’une petite chose et c’est tout à fait faisable», a-t-il insisté.

La feuille de route présentée articule plusieurs priorités : accélération de l’électrification des usages, développement de l’économie circulaire et du recyclage, soutien aux collectivités territoriales dans leur propre transition, et lutte contre la désinformation climatique. En creux, le président adresse un signal aux formations politiques qui ont fait du renoncement écologique un argument électoral, leur opposant la double légitimité de la science et de l’intérêt économique national.