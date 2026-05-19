Patrick Bruel : ses concerts prévus à Québec en décembre annulés

Les trois représentations de Patrick Bruel prévues au Théâtre Capitole de Québec les 3, 4 et 5 décembre sont annulées. Le chanteur est visé par plusieurs plaintes et enquêtes pour violences sexuelles, qu’il conteste fermement.

Trois dates rayées du calendrier

Patrick Bruel devait se produire à Québec dans le cadre de sa tournée anniversaire Alors regarde 35, consacrée aux 35 ans de l’album Alors regarde. Trois concerts au Théâtre Capitole étaient prévus, les 3, 4 et 5 décembre 2026, après trois dates prévues à l’Olympia de Montréal les 27, 28 et 29 novembre.

Une décision qui fragilise Patrick Bruel

Pour rappel, Patrick Bruel fait l’objet de plusieurs accusations de violences sexuelles. Le parquet de Nanterre a notamment rouvert une enquête pour viol précédemment classée sans suite, tandis que d’autres plaintes et enquêtes sont évoquées en France et en Belgique.

Le gouvernement français appelé à réagir

En France, la polémique a pris une dimension politique. Interrogée mardi, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a rappelé que « ce n’est pas au ministre mais à la justice de traiter cette affaire », tout en déclarant à titre personnel qu’elle n’irait pas voir Patrick Bruel en concert. Elle a également insisté sur la nécessité d’encourager la parole des femmes, tout en rappelant que la justice devait établir les faits.

La pression monte autour de la tournée

Depuis plusieurs semaines, une pétition portée par des collectifs féministes demande l’annulation de la tournée de Patrick Bruel. Le texte vise les concerts prévus en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Jusqu’ici, plusieurs organisateurs français avaient indiqué maintenir leurs dates, invoquant notamment la présomption d’innocence, les contrats déjà signés et les conséquences financières d’une annulation.

Québec, premier signal fort

L’annulation des trois concerts de Québec marque donc un tournant, et traduit la pression croissante exercée sur les producteurs, salles et festivals programmant l’artiste. La première annulation d’une longue série ? Réponses dans les jours ou semaines qui viennent…