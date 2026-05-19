Marco Rubio attendu à l’OTAN puis en Inde dans un contexte de tensions diplomatiques sous Trump

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio se rendra cette semaine en Suède pour participer à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN, avant d’effectuer une visite officielle en Inde, a annoncé mardi le département d’État américain.

Cette tournée intervient dans un contexte de relations tendues entre les États-Unis, l’OTAN et l’Inde sous la présidence de Donald Trump. Le président américain a plusieurs fois critiqué les alliés européens pour leurs dépenses militaires insuffisantes et a également imposé des droits de douane élevés à l’Inde.

Marco Rubio fera étape à Helsingborg le 22 mai pour participer aux discussions de l’OTAN. Selon le département d’État, il insistera sur la nécessité d’augmenter les investissements dans la défense et de renforcer le « partage des charges » entre les membres de l’alliance.

Le chef de la diplomatie américaine doit également rencontrer les représentants des sept pays de l’Arctique : le Canada, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande et l’Islande. Les discussions doivent porter sur les intérêts économiques et sécuritaires dans cette région stratégique.

Après son passage en Europe du Nord, Marco Rubio se rendra en Inde du 23 au 26 mai. Son itinéraire prévoit des étapes à Kolkata, Agra, Jaipur et New Delhi.

Les échanges avec les autorités indiennes devraient se concentrer sur plusieurs dossiers majeurs, notamment la sécurité énergétique, le commerce et la coopération en matière de défense. Washington cherche à maintenir une relation stratégique avec New Delhi malgré les tensions commerciales apparues ces derniers mois.

Cette visite est également observée dans le contexte des rivalités croissantes entre les grandes puissances, alors que les États-Unis tentent de renforcer leurs partenariats sécuritaires en Asie et en Europe face aux défis géopolitiques actuels.