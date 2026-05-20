JD Vance annonce un retard du déploiement américain en Pologne et défend une nouvelle stratégie pour l’Europe

Le vice-président américain JD Vance a affirmé mardi qu’un déploiement de troupes américaines en Pologne avait été retardé, tout en rejetant l’idée d’un retrait global des forces américaines du continent européen. Ses déclarations interviennent alors que Washington réévalue sa présence militaire en Europe dans le cadre d’une stratégie de défense redéfinie.

Lors d’un point de presse organisé à la Maison Blanche, JD Vance a expliqué que les États-Unis cherchaient avant tout à encourager les pays européens à assumer une plus grande part de la défense collective. Selon lui, l’objectif n’est pas d’abandonner les alliés européens, mais de mieux répartir les ressources militaires américaines afin de renforcer la sécurité nationale des États-Unis.

« Il ne s’agit pas de retirer toutes les troupes américaines d’Europe », a déclaré le vice-président. « Il s’agit de réaffecter certaines ressources afin d’optimiser la sécurité américaine. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose pour l’Europe », a-t-il ajouté devant les journalistes.

Cette déclaration intervient dans un contexte de débat croissant au sein de l’administration américaine sur l’avenir de la présence militaire des États-Unis sur le continent européen. Depuis plusieurs mois, Washington examine différents scénarios visant à réduire certains effectifs stationnés en Europe tout en maintenant les engagements stratégiques de l’OTAN.

Le président Donald Trump a régulièrement demandé aux membres européens de l’Alliance atlantique d’augmenter leurs dépenses militaires et de jouer un rôle plus important dans la défense du continent. Cette ligne politique pousse désormais le Pentagone à revoir l’organisation et le déploiement de ses forces en Europe.

Pour l’instant, le département américain de la Défense n’a pas détaillé la manière dont cette réorganisation pourrait se traduire concrètement sur le terrain. Aucune précision supplémentaire n’a été donnée concernant la durée du retard du déploiement prévu en Pologne ni sur l’ampleur des ajustements envisagés par Washington.