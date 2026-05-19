Action propalestinienne au sommet de la tour Eiffel : six militants renvoyés devant la justice

Six personnes interpellées après une action menée sur la tour Eiffel devront répondre devant la justice d’une intrusion dans un site classé, après avoir déployé un grand étendard palestinien sur le monument parisien. Les faits remontent à dimanche matin, lorsqu’un groupe de militants est parvenu à accéder à une zone interdite au public avant d’être rapidement repéré par les équipes de sécurité.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les participants auraient préparé l’opération en amont afin de profiter d’un moment de faible affluence autour du monument. Aucun dégât matériel n’a été signalé, mais la direction du site a dénoncé une action susceptible de mettre en danger les intervenants comme les visiteurs présents au pied de la tour Eiffel.

Une opération symbolique dans un climat de tension politique

Le déploiement du drapeau intervient dans un contexte de forte mobilisation autour de la situation au Proche-Orient, alors que plusieurs rassemblements et actions militantes ont récemment été organisés dans différentes capitales européennes. Les autorités françaises surveillent de près ces initiatives, notamment lorsqu’elles touchent des lieux emblématiques ou touristiques particulièrement sensibles.

Placés en garde à vue après leur arrestation, les six suspects sont désormais poursuivis pour intrusion dans un lieu historique. Cette qualification pénale vise spécifiquement les accès non autorisés à certains sites protégés. L’affaire doit désormais être examinée par la justice dans les prochaines semaines.