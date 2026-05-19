Un cambriolage à Ajaccio révèle un stock illégal de quinze armes, dont un fusil de guerre

C’est à son retour de week-end qu’un habitant d’Ajaccio a découvert son domicile forcé et son coffre-fort vidé. Outre 4 000 euros en liquide, les malfaiteurs ont emporté quinze armes à feu non déclarées, parmi lesquelles un fusil d’assaut de type AK-47. Le vol, commis entre le vendredi 15 et le dimanche 17 mai, a conduit le parquet à ouvrir une enquête pour vol aggravé.

L’affaire a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée de la police nationale. Le domicile cambriolé ne disposait d’aucun système de vidéoprotection, ce qui complique d’emblée les investigations pour identifier les auteurs du cambriolage.

Un contexte insulaire sous tension

L’île affiche une densité d’armes à feu deux fois supérieure à la moyenne nationale, une réalité qui confère à ce vol une résonance particulière. En février dernier, un véritable arsenal avait déjà été mis au jour à Propriano, comprenant une vingtaine d’armes à feu, des grenades et plus de dix-huit kilogrammes d’explosifs civils et militaires.

Le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, a précisé que la régularité du statut de ces armes faisait l’objet de vérifications. La question de savoir comment un particulier pouvait détenir un tel arsenal sans déclaration constitue désormais un volet à part entière de l’enquête.